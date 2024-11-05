В Запорожье в результате атаки погибли шесть человек

В Запорожье в результате утренней атаки со стороны РФ погибли шесть человек. При этом количество пострадавших возросло до девяти.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Шесть человек погибли и девять ранены. На месте попадания произошел пожар - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", - заявил он.

При этом Федоров добавил, что сейчас пострадавшие получают всю необходимую помощь.

До этого глава ОВА сообщал, что россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье.