В Запорожье завершили спасательную операцию после авиаудара РФ: уточнены последствия

В министерстве отметили, что в результате российских обстрелов в Запорожье погибли 10 человек, и "8 из них находились в автомобилях".

"Количество пострадавших возросло до 24, из них трое детей - четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет", - передали в ВМС.

Также в министерстве проинформировали около половины двенадцатого ночи, что аварийно-спасательные работы в Запорожье завершены.

"На месте происшествия работали соответствующие экстренные и коммунальные службы города", - говорится в сообщении МВД.

Как рассказали в Офисе генпрокурора, при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры было начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 6 декабря 2024 года около 18:00 армия РФ совершила авиаобстрел одного из районов Запорожья... Полностью разрушен авторемонтный комплекс, повреждены магазины, многоэтажки и другая инфраструктура", - передали в ОГП.

Авиаудар РФ по Запорожью 6 декабря

Напомним, в пятницу вечером, 6 декабря, в Запорожской области и в городе Запорожье раздались взрывы, перед этим фиксировался пуск вражеской авиацией управляемых авиабомб в сторону региона.

Позже глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал, что российские кафиры ударили по Запорожью, и в результате атаки начался пожар на СТО, были погибшие и пострадавшие.

Отметим, что количество жертв российских обстрелов росло, сначала было известно о 4 погибших, затем - о 9, а теперь, по последним данным, число жертв возросло до 10 граждан.

Добавим, что в ОВА также показали фото и видео последствий российского авиаудара по Запорожью.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Украине в вечер Святого Николая, в частности, на обстрел Запорожья.