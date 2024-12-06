Зеленский отреагировал на удар РФ по Украине в вечер Святого Николая

Российская Федерация обстреляла Кривой Рог и Запорожье в вечер Святого Николая. Именно поэтому слова России о мире ничего не значат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

Как отметил Зеленский, запущенные Россией бомбы и ракеты очень красноречиво говорят о действиях РФ.

"В вечер Святого Николая авиабомбы по Запорожью - просто по СТО, по машинам с людьми. По состоянию на сейчас известно о четырех раненых, всем оказывается помощь. В перечне погибших - девять человек. Ракетный удар по Кривому Рогу - по обычному городскому зданию. Семнадцать раненых. Двое погибли. И это только два российских удара по двум украинским городам за один день", - рассказал президент.

Зеленский напомнил, что за время полномасштабного вторжения Россией были нанесены тысячи таких ударов. Эти удары совершенно очевидно утверждают, что российскому диктатору Владимиру Путину не нужен реальный мир.

"Ему нужна только возможность вот так делать с любой страной - бомбами, ракетами, всем остальным насилием. Только силой можно этому противостоять. И только благодаря силе можно установить реальный мир", - сказал Зеленский.

Удары РФ по Украине

Сегодня вечером, 6 декабря, Российская Федерация нанесла удары по двум городам Украины - Кривому Рогу и Запорожью.

По данным главы ОВА Ивана Федорова, оккупанты ударили по Запорожью. По его словам, в результате атаки на СТО начался пожар. Уже известно о девяти погибших, а число пострадавших также возросло.

Незадолго до этого РФ также ударила по админзданию в Кривом Роге. В результате погибли два человека, также известно о 19 раненых.