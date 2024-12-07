У Запоріжжі завершили рятувальну операцію після російського авіаудару: уточнено наслідки

У Запоріжжі були завершені аварійно-рятувальні операції після російського авіаційного удару по місту вчора ввечері, 6 грудня. Жертвами ворожого обстрілу стали десять людей, понад двадцять - постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України (МВС).
В міністерстві зазначили, що в результаті російського обстрілу в Запоріжжі загинули 10 людей, і "8 із них перебували в автомобілях".
"Кількість постраждалих зросла до 24, з них троє дітей - чотиримісячне немовля, 4 та 11 років", - передали у ВМС.
Також в міністерстві поінформували близько пів на дванадцяту ночі, що аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершені.
"На місці події працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста", - йдеться в повідомленні МВС.
Як розповіли в Офісі генпрокурора, за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
"За даними слідства, 6 грудня 2024 року близько 18:00 армія РФ здійснила авіаобстріл одного з районів Запоріжжя... Вщент зруйновано авторемонтний комплекс, пошкоджено магазини, багатоповерхівки та іншу інфраструктуру", - передали в ОГП.
Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 6 грудня, у Запорізькій області та в місті Запоріжжя пролунали вибухи, перед тим фіксувався пуск ворожою авіацією керованих авіабомб у бік регіону.
Пізніше глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, що російські окупанти вдарили по Запоріжжю, і внаслідок атаки почалася пожежа на СТО, були загиблі та постраждалі.
Зазначимо, що кількість жертв російського обстрілу зростала, спочатку було відомо про 4 загиблих, потім - про 9, а тепер, за останніми даними, число жертв зросло до 10 громадян.
Додамо, що в ОВА також показали фото та відео наслідків російського авіаудару по Запоріжжю.
Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський відреагував на російські удари по Україні у вечір Святого Миколая, зокрема на обстріл Запоріжжя.
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