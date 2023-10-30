В Запорожье задержали агента ФСБ, он установил скрытые камеры для слежки за ВСУ
Правоохранители обнаружили и задержали в Запорожье агента ФСБ России. Он установил тайные видеокамеры на территории города для слежения за колоннами ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
О ком идет речь
По данным следствия, пособником агрессора оказался местный житель. В конце сентября этого года он дистанционно вышел на администратора прокремлевского Telegram-канала и предложил ему свою помощь в войне против Украины.
После получения "предложения" администратор российского интернет-ресурса вывел мужчину на связь через мессенджер с представителем ФСБ.
Агент России следил за СБУ и ВСУ
Одной из первых задач этого предателя был сбор сведений о местном областном управлении СБУ.
"Таким образом он попал в поле зрения внутренней безопасности и контрразведки украинской спецслужбы, которые начали документировать противоправную деятельность российского агента", - пишут в СБУ.
Предатель устанавливал в городе скрытые камеры
Для отслеживания колонн ВСУ предатель установил вдоль основных автодорог региона собственные скрытые вебкамеры. Впрочем, сотрудники Службы безопасности своевременно обнаружили и деактивировали скрытые видеоустройства. Таким образом СБУ предотвратила передачу разведданных агрессору.
В зоне особого внимания РФ были колонны тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, которые привлечены к контрнаступательным операциям на южном фронте. Агент установил вебкамеры в локациях, на которые ему указал "куратор" из ФСБ.
Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)
После установки вебкамер они должны были осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию автомобильного трафика с предоставлением удаленного доступа кадровым сотрудникам ФСБ.
Предателя задержали, ему объявили о подозрении
За выполнение вражеского задания российская спецслужба переправила на банковскую карточку своего агента денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.
СБУ поэтапно задокументировала преступные действия злоумышленника и задержала агента во время технической проверки одной из вражеских вебкамер.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по факту государственной измены. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Правоохранители обнаруживают предателей в Украине
Служба безопасности в результате контрдиверсионной спецоперации нейтрализовала еще одну вражескую агентурную группу в Сумской области. Злоумышленники разведывали позиции ВСУ в приграничных районах для корректировки по ним артиллерийских и воздушных ударов россиян.
Также СБУ задержала предателя, охранявшего оккупационную тюрьму РФ во время захвата Херсона. Злоумышленником оказался экс-чиновник "Дарьевской исправительной колонии № 10".
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