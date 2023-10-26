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Шпионили за ВСУ в приграничных районах Сумской области. СБУ задержала российских агентов

Сумская область, Четверг 26 октября 2023 10:20
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Шпионили за ВСУ в приграничных районах Сумской области. СБУ задержала российских агентов Фото: СБУ задержала российских агентов в Сумской области (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности в результате контрдиверсионной спецоперации нейтрализовала еще одну вражескую агентурную группу в Сумской области. Злоумышленники разведывали позиции ВСУ в приграничных районах для корректировки по ним артиллерийских и воздушных ударов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как выяснило следствие, среди основных "целей" врага были места базирования подразделений ВСУ, оснащенных радиолокационными комплексами. По данным координатами оккупанты планировали осуществить огненное поражение с применением реактивных систем залпового огня "Град" и дронов-камикадзе.

Установлено, что руководитель агентурной группы была местная жительница, которую российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству после 24 февраля 2022 года.

По данным следствия, агрессор совершил вербовку женщины во время ее незаконных перемещений из-за неработающих пунктов пропуска из РФ. Тогда она прошла инструктаж и получила задание на разведывательно-подрывную деятельность против Сил обороны на северо-восточном рубеже.

Чтобы расширить "диапазон" по выявлению объектов ВСУ, фигурантка привлекла двух подельников. Ими оказались ее мать и знакомый житель из приграничной области. Для сбора разведданных они по одному ездили по территории региона и скрыто фиксировали локации украинских защитников.

Всю полученную разведывательную информацию приспешники оккупантов передавали руководительнице агентурной группы, которая в дальнейшем дистанционно "отчитывалась" своему "куратору" из вражеской спецслужбы. Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные чаты в мессенджерах.

Фото: СБУ задержала российских агентов в Сумской области (t.me/SBUkr)

Сотрудники СБУ разоблачили всех трех участников вражеской группы и задержали их в собственных помещениях.

Во время обысков у фигурантов обнаружены мобильные телефоны и сим-карты с поличным в пользу страны-агрессора.

Задержанным сообщено о подозрении по 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Приговоры предателям

Напомним, недавно жителя Бахмута приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену. Он сдавал россиянам позиции украинских военных, а также вербовал шпионов для сотрудничества с ФСБ.

Также суд назначил пожизненное заключение агента российского ГРУ, корректировавшего воздушные удары оккупантов по военной и критической инфраструктуре в Черкасской области.

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