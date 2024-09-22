В Запорожье раздались взрывы, перед этим фиксировался запуск врагом КАБ

В Запорожье сегодня вечером 22 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги в области. Перед этим была угроза вражеских авиаударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова .

Взрывы в районе Запорожья раздались около 23.04.

В это же время в Воздушных силах ВСУ просили жителей города находиться в укрытиях из-за угрозы вражеского удара с применением управляемых авиационных бомб.

Так, военные фиксировали пуск КАБ (УАБ) противником на Запорожье около 22:37.

До этого в Воздушных силах информировали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении, и об угрозе применения российскими оккупантами авиационных средств поражения.

Обстрелы Запорожья

Напомним, Запорожье и другие населенные пункты области часто страдают от вражеских воздушных ударов.

Так, например, в результате российского удара с применением баллистики по Запорожью вечером 2 сентября погибли два человека, и среди жертв был ребенок. Также были двое раненых.

Ранее также сообщалось, что перед этим Запорожье подвергалось ракетному удару 27 августа. Тогда враг бил по городу баллистикой с территории временно оккупированного Крыма.