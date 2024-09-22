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В Запорожье раздались взрывы, перед этим фиксировался запуск врагом КАБ

Запорожье, Воскресенье 22 сентября 2024 23:13
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В Запорожье раздались взрывы, перед этим фиксировался запуск врагом КАБ Фото: в Запорожье слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье сегодня вечером 22 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги в области. Перед этим была угроза вражеских авиаударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Взрывы в районе Запорожья раздались около 23.04.

В это же время в Воздушных силах ВСУ просили жителей города находиться в укрытиях из-за угрозы вражеского удара с применением управляемых авиационных бомб.

Так, военные фиксировали пуск КАБ (УАБ) противником на Запорожье около 22:37.

До этого в Воздушных силах информировали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении, и об угрозе применения российскими оккупантами авиационных средств поражения.

В Запорожье раздались взрывы, перед этим фиксировался запуск врагом КАБ

Обстрелы Запорожья

Напомним, Запорожье и другие населенные пункты области часто страдают от вражеских воздушных ударов.

Так, например, в результате российского удара с применением баллистики по Запорожью вечером 2 сентября погибли два человека, и среди жертв был ребенок. Также были двое раненых.

Ранее также сообщалось, что перед этим Запорожье подвергалось ракетному удару 27 августа. Тогда враг бил по городу баллистикой с территории временно оккупированного Крыма.

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Запорожье Авиаудары Взрывы
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