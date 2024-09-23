В Запорожье из-за российского удара КАБ есть раненые, повреждены здания и произошел пожар

В городе Запорожье из-за российского удара, нанесенного врагом поздно вечером 22 сентября, ранения получили 6 человек. Также фиксируются повреждения домов и произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова и пресс-службе Национальной полиции в Запорожской области .

"Россияне атаковали Запорожье. Предварительно, получили ранения 5 человек", - рассказал чиновник.

Он заявил, что в результате вражеского удара в городе были частично разрушены здания.

"Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома. Начался пожар. На месте работают спасатели", - написал он.

Глава ОВА добавил, что информация о последствиях российских обстрелов Запорожья уточняется, и "пострадавшим оказывается вся необходимая помощь".

Последствия российского удара по Запорожью поздно вечером 22 сентября (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Как передали в ГУ Нацполиции в Запорожской области, для ударов вечером по Запорожью и району россияне, предварительно, применили управляемые авиабомбы (КАБ).

Отмечается, что оккупанты нанесли 6 ударов в период с 22:19 до 23:04 по территории областного центра и района.

"Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры", - рассказали в полиции

Одну из раненых - женщину - деблокировали из поврежденного дома. Также горели припаркованные автомобили, повреждены близлежащие жилые дома.

"На местах работают полицейские, взрывотехники, парамедики полиции, спасатели и другие профильные службы города", - передали в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

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Позже руководитель ОВА рассказал, что в Запорожье количество пострадавших возросло до 6 человек.

Он отметил, что в городе на 2 локациях развернули палатки, куда жители обращаются за поддержкой.

"Рядом с местом поражения круглосуточно работает пункт несокрушимости", - говорится в публикации чиновника.

Что предшествовало

Напомним, около одиннадцати вечера в воскресенье, 22 сентября, в Запорожье раздались взрывы. Перед этим в Воздушных силах ВСУ заявляли об угрозе вражеских авиаударов и фиксировали пуск управляемой авиабомбы противником в Запорожье около 22.37.

Добавим, как отмечают мониторинговые каналы, ранее не фиксировались случаи применения российскими оккупантами именно КАБов для ударов по Запорожью.