Авиаудары по Запорожью: количество раненых выросло
В результате ночной атаки российских войск по центру Запорожья количество пострадавших возросло до 17 человек. Четверо из которых госпитализированы.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
По уточненной информации, четыре женщины находятся в больнице в состоянии средней тяжести, остальные пострадавшие лечатся дома.
Атака нанесла значительные разрушения: повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частные дома, гаражи и автомобили. Россияне совершили по меньшей мере семь авиационных ударов по городу и Запорожскому району.
На местах обстрелов работают спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Развернуты Пункты Несокрушимости, где пострадавшие могут получить необходимую помощь и информацию.
Обновлено 10:30
МВД Украины сообщило, что количество пострадавших в результате ночной атаки по Запорожью возросло до 17 человек, среди них один ребенок.
На местах работали спасатели, полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования ОКК Украины и другие профильные службы города.
Авиаудар по Запорожью
22 сентября около 23:00 в Запорожье раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе авиаударов.
Впоследствии глава ОВА и Нацполиция Запорожской области сообщили, что кафиры, вероятно, применили управляемые авиабомбы. Зафиксировано шесть ударов по Запорожью и его окрестностям, которые были нанесены в период с 22:19 до 23:04.
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