В Украине появятся первые подземные детские сады: старт проекта в Запорожье

В Запорожье планируют создать новую модель социальной инфраструктуры, которая одновременно будет выполнять образовательную и защитную функции, адаптируясь к условиям постоянной угрозы обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Акцент.zp.ua.

В Запорожье готовятся объявить тендер на строительство первых детских садов, размещенных под землей. Ожидается, что эти учреждения начнут работу до сентября 2026 года.

Проект рассматривается как пилотный не только для региона, но и для всей Украины, поскольку предусматривает совмещение полноценного дошкольного обучения с функцией укрытия для детей и персонала.

Подземные детсады как элемент безопасности

В сообщении отмечается, что подземные детские сады будут спроектированы с учетом всех требований безопасности.

Такие объекты смогут использоваться как защитные сооружения во время воздушных тревог и возможных ракетных ударов. Формат подземного размещения позволяет минимизировать риски даже при сохранении высокой интенсивности угроз.

Новая инфраструктурная модель для региона

Запорожская область рассматривает подземное строительство как стратегическое направление. В перспективе под землей планируют размещать не только детские сады, но и медицинские учреждения, административные здания, а также электроподстанции.

Это должно обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры и повысить уровень защиты гражданского населения.

Отмечается, что все новые проекты и реконструкции в регионе проходят обязательную проверку на соответствие критериям безопасности. Даже с учетом удаленности от линии фронта риск ударов остается, поэтому подход к строительству пересматривается системно.

Сроки реализации проекта

После проведения тендерных процедур и завершения строительных работ первые подземные детские сады планируют открыть уже в сентябре 2026 года.

Реализация проекта станет частью постепенного перехода города к инфраструктуре, где функциональность и безопасность объединены в едином пространстве.