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В Запорожье произошли два взрыва. Жителей просят оставаться в укрытиях

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Запорожье , Суббота 04 марта 2023 13:29
В Запорожье произошли два взрыва. Жителей просят оставаться в укрытиях Фото: в Запорожье прогремели два взрыва 4 марта (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье в субботу, 4 марта, сообщают о двух взрывах. В регионе, как и в половине областей Украины, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Запорожье прогремели два взрыва", - говорится в сообщении.

В Запорожской ОВА призвали находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

"Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь. Враг не оставляет цели запугать мирное население", - говорится в Telegram.

Отметим, что начиная с 13.14, в части регионов Украины раздается воздушная тревога.

В Запорожье произошли два взрыва. Жителей просят оставаться в укрытиях

Обновлено 13.34. По данным местных СМИ, в некоторых районах Запорожья пропало электричество.

Напомним, в субботу, 4 марта, российские войска обстреляли населенные пункты Запорожской области, находящиеся на линии огня. В частности только за сегодня, уже погибли два человека, еще один ранен.

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