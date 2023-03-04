В Запоріжжі трапились два вибухи. Жителів просять залишатись в укриттях
У Запоріжжі у суботу, 4 березня, повідомляють про два вибухи. У регіоні, як і в половині областей України, оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Запоріжжі пролунали два вибухи", - йдеться в повідомленні.
В Запорізькій ОВА закликали перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
"Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Ворог не полишає мети залякати мирне населення", - йдеться в Telegram.
Відзначимо, що, починаючи з 13.14, в частині регіонів України лунає повітряна тривога.
Оновлено 13.34. За даними місцевих ЗМІ, у деяких районах Запоріжжя зникла електрика.
Оновлено 13.51. В Україні оголошено відбій повітряної тривоги.
Оновлено 14.00. За даними голови Офісу президента Андрія Єрмака, росіяни обстріляли с. Мар'ївка у Запорізькому районі.
"Були пошкоджені будинки. На щастя, без жертв", - написав він.
Нагадаємо, у суботу, 4 березня, російські війська обстріляли населені пункти Запорізької області, що знаходяться на лінії вогню. Зокрема лише за сьогодні, вже загинули двоє людей, ще одна поранена.
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