Россияне атаковали Украину 171 дроном с пяти направлений. Как отработала ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Кроме того, 63 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

"По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 75 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - отметили военные.

"В ночь на 20 марта противник атаковал 171 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.

Последствия атаки РФ по Украине

В результате российской атаки пострадали Кировоградская, Сумская и Донецкая области.

В частности, россияне атаковали дронами Кировоградскую область, под ударом находились жилые дома в Кропивницком. На даный момент в Кропивницком из-за атаки РФ пострадали 10 людей, среди них есть дети.

Также российские дроны сбивали на подступах к Киеву. ППО сбила 11 беспилотников, учитывая тот факт, что тревога в Киеве не объявлялась.

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