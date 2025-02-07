В Харькове и области воздушная тревога будет работать по-новому: что изменится
Новая система оповещения о воздушной тревоге в Харькове и Харьковской области будет работать отдельно. Принято соответствующее решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского совета.
Как пишет горсовет, сегодня, 7 февраля, исполнительный комитет принял решение об эксплуатации местной автоматизированной системы централизованного оповещения Харькова. Система уже прошла испытания и готова к работе.
Как будет работать тревога в Харькове и области
Новая система оповещения будет разделять воздушную тревогу в городе и области, что позволит уменьшить количество тревог в Харькове и регионе и создать более комфортные условия для работы бизнеса.
"Она (новая система оповещения, - ред.) имеет несколько источников питания, обеспечена резервными каналами связи и оборудована голосовыми сообщениями, которые позволяют конкретизировать тип угрозы для города", - пишет городской совет.
Обстрелы Харьковской области
С начала полномасштабной войны Харьковская область и Харьков регулярно подвергаются ударам со стороны российских террористов. В качестве примера, в течение 5 февраля, по словам главы областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, враг применил против региона восемь беспилотников, из которых противовоздушной обороне (ППО) удалось сбить шесть. Также вчера, 6 февраля, террористы ударили дроном по одному из районов Харькова.
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