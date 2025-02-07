В Харькове и области воздушная тревога будет работать по-новому: что изменится

Новая система оповещения о воздушной тревоге в Харькове и Харьковской области будет работать отдельно. Принято соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского совета.

Как пишет горсовет, сегодня, 7 февраля, исполнительный комитет принял решение об эксплуатации местной автоматизированной системы централизованного оповещения Харькова. Система уже прошла испытания и готова к работе.

Как будет работать тревога в Харькове и области

Новая система оповещения будет разделять воздушную тревогу в городе и области, что позволит уменьшить количество тревог в Харькове и регионе и создать более комфортные условия для работы бизнеса.

"Она (новая система оповещения, - ред.) имеет несколько источников питания, обеспечена резервными каналами связи и оборудована голосовыми сообщениями, которые позволяют конкретизировать тип угрозы для города", - пишет городской совет.