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В Кропивницком произошел взрыв газа: пострадали двое детей (фото)

Кропивницкий, Четверг 13 июня 2024 08:50
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В Кропивницком произошел взрыв газа: пострадали двое детей (фото) Фото: в Кропивницком произошел взрыв газа 13 июня (facebook.com/MNSKirovograd)
Автор: Наталия Гурковская

13 июня в Кропивницком произошел взрыв газа. Пострадали двое детей, они в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Кировоградской области.

"Этой ночью в Кропивницком произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в частном жилом доме", - говорится в сообщении.

В результате травмированы двое детей 2015 и 2017 годов рождения, которые в состоянии средней тяжести госпитализированы в Кировоградскую областную детскую больницу.

Разрушены две наружные стены, частично кровля, межкомнатные перегородки, выбиты окна и двери в двух квартирах жилого дома на площади 20 м кв.

Причина взрыва устанавливается специалистами.

Напомним, в декабре 2023 года во Львове из-за взрыва газа в доме погибли три человека, еще трое пострадали. Правоохранители уже возбудили уголовное дело.

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Кропивницкий Народная партия Взрыв
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