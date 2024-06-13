В Кропивницком произошел взрыв газа: пострадали двое детей (фото)

13 июня в Кропивницком произошел взрыв газа. Пострадали двое детей, они в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Кировоградской области.

"Этой ночью в Кропивницком произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в частном жилом доме", - говорится в сообщении.

В результате травмированы двое детей 2015 и 2017 годов рождения, которые в состоянии средней тяжести госпитализированы в Кировоградскую областную детскую больницу.

Разрушены две наружные стены, частично кровля, межкомнатные перегородки, выбиты окна и двери в двух квартирах жилого дома на площади 20 м кв.

Причина взрыва устанавливается специалистами.

Напомним, в декабре 2023 года во Львове из-за взрыва газа в доме погибли три человека, еще трое пострадали. Правоохранители уже возбудили уголовное дело.