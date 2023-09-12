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В Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

Фото: в Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Запорожье сегодня, 12 сентября, вечером местные жители услышали взрыв. В Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывают более подробных деталей взрыва. 

Жителям Запорожской области необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. 

Стоит заметить, что ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического оружия в Запорожской области. 

Обстрелы Украины

Напомним, последние несколько месяцев российские оккупанты усиленно обстреливают территорию Украины. Для своих атак они используют дроны-камикадзе и ракеты. 

В частности, по Запорожью оккупанты часто бьют при помощи баллистического вооружения. 

Последний такой удар произошел 8 сентября. Тогда россияне попали по объекту гражданской инфраструктуры. 

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ЗапорожьеВзрывВойна России против Украинывоздушная тревога