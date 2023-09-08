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Россияне ударили ракетами по Запорожью. Есть раненый

Запорожье, Пятница 08 сентября 2023 07:35
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Россияне ударили ракетами по Запорожью. Есть раненый Фото: в Запорожье в результате российского ракетного удара есть разрушения и пострадавший (facebook.com / Сергей Крук)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты ударили по Запорожью ракетами утром 8 сентября, и под атаку врага попали объекты гражданской инфраструктуры. В результате вражеского удара есть как минимум один пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации (ОВА) Юрия Малашко и секретаря облсовета Анатолия Куртева.

"На месте работают все соответствующие службы. Есть информация о минимум одном пострадавшем человеке", - рассказали в ОВА.

По словам чиновника, противник, вероятно, применял баллистические ракетны для ударов по городу.

Как уточнили в облсовете, в настоящее время зафиксировано, что в результате действия взрывной волны в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна.

"Подсчет повреждений продолжается... Городские службы уже уехали на места", - сообщил Куртев.

Воздушная атака 8 сентября

Этой ночью российские оккупанты снова атаковали территорию Украины, применяя ударные дроны типа "Шахед". Противник запускал их группами, и в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

О работе систем противовоздушной обороны по целям врага сообщали, в частности, в Одесской области.

Около половины шестого утра в Сумах раздался взрыв, в области была объявлена тревога. В командовании Воздушных сил заявили о ракетной опасности для региона, а в Сумской ОВА заявили о работе противовоздушной обороны.

Как проинформировали в Воздушных силах, этой ночью были зафиксированы пуски 20 "Шахедов" в направлении Одесщины. В результате боевой работы уничтожены 16 целей в пределах Одесской и Николаевской областей.

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Запорожье ракетный удар
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