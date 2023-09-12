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У Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги

Фото: у Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Запоріжжі сьогодні, 12 вересня, увечері місцеві мешканці почули вибух. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей вибуху.

Жителям Запорізької області необхідно залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Варто зауважити, що раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичної зброї у Запорізькій області.

Обстріли України

Нагадаємо, останні кілька місяців російські окупанти посилено обстрілюють територію України. Для своїх атак вони використовують дрони-камікадзе та ракети.

Зокрема, по Запоріжжю окупанти часто б'ють за допомогою балістичного озброєння.

Останній такий удар відбувся 8 вересня. Тоді росіяни влучили по об'єкту цивільної інфраструктури.

 

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