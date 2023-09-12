В Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

В Запорожье сегодня, 12 сентября, вечером местные жители услышали взрыв. В Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Официальные источники пока не раскрывают более подробных деталей взрыва.

Жителям Запорожской области необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Стоит заметить, что ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического оружия в Запорожской области.

Обстрелы Украины

Напомним, последние несколько месяцев российские оккупанты усиленно обстреливают территорию Украины. Для своих атак они используют дроны-камикадзе и ракеты.

В частности, по Запорожью оккупанты часто бьют при помощи баллистического вооружения.

Последний такой удар произошел 8 сентября. Тогда россияне попали по объекту гражданской инфраструктуры.