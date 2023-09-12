У Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги

У Запоріжжі сьогодні, 12 вересня, увечері місцеві мешканці почули вибух. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей вибуху.

Жителям Запорізької області необхідно залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Варто зауважити, що раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичної зброї у Запорізькій області.

Обстріли України

Нагадаємо, останні кілька місяців російські окупанти посилено обстрілюють територію України. Для своїх атак вони використовують дрони-камікадзе та ракети.

Зокрема, по Запоріжжю окупанти часто б'ють за допомогою балістичного озброєння.

Останній такий удар відбувся 8 вересня. Тоді росіяни влучили по об'єкту цивільної інфраструктури.