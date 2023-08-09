В Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

В Запорожье сегодня, 9 августа, вечером местные жители услышали взрыв. В Запорожской области сейчас объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Официальные источники пока не раскрывают деталей взрыва и не называют причин.

Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Проводить фото- и видеосъемку места происшествия запрещено.

Стоит заметить, что Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Запорожской области.

Масштабные воздушные тревоги

Напомним, сегодня, 9 августа, по всей территории Украины уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. Она была связана со взлетом российских истребителей МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что оккупанты сымитировали пуски ракет по Украине во время одной из тревог. Они сделали это при помощи комплексов радиоэлектронной борьбы.