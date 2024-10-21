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В Запорожье прогремел взрыв

Запорожье, Понедельник 21 октября 2024 09:22
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В Запорожье прогремел взрыв Фото: в Запорожье прогремел взрыв 21 октября (facebook com UA National Police)
Автор: Наталия Гурковская

21 октября в Запорожье прогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Запорожье раздался звук взрыва", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Украине

После 9:00 в ряде областей Украины была объявлена тревога. На данный момент "покраснели" Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Сумская, Черниговская, Харьковская области.

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики для юга.

Обстрелы Запорожья

Российские войска постоянно обстреливают Запорожье. Например, 19 октября, российские захватчики нанесли два удара Запорожью. Из-за обстрела пострадали люди, в том числе дети.

Кроме того, 29 сентября, Российская Федерация атаковала КАБами Запорожье. В результате атаки разрушены ряд домов и есть раненые.

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