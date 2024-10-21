21 жовтня у Запоріжжі пролунав вибух. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

У Повітряних силах попередили про загрозу балістики для півдня.

Після 9:00 у низці областей України було оголошено тривогу. На даний момент почервоніли Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Сумська, Чернігівська, Харківська області.

"У Запоріжжі пролунав звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Запоріжжя

Російські війська постійно обстрілюють Запоріжжя. Наприклад, 19 жовтня, російські загарбники завдали двох ударів Запоріжжю. Через обстріл постраждали люди, зокрема діти.

Крім того, 29 вересня, Російська Федерація атакувала КАБами Запоріжжя. Внаслідок атаки зруйновано низку будинків і є поранені.

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