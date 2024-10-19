Атака РФ на Запорожье: количество раненых возросло до 8, среди них дети

Сегодня вечером, 19 октября, российские захватчики нанесли два удара по городу Запорожье. В результате атаки есть пострадавшие, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.

"Количество раненых возросло до 8 человек, среди них две девочки 9 и 13 лет. Таковы последствия вечерней атаки россиян на Запорожье по состоянию на данный момент", - написал Федоров в 20:40.

Он уточнил, что дети находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Кроме того, после осмотра врачей и оказания первой помощи двое мужчин и женщина от госпитализации отказались. Других пострадавших медики сейчас осматривают.

В то же время в ГСЧС уточнили, что в результате атаки взрывной волной были повреждены фасады домов и остекление.

"Чрезвычайники освободили машину, зажатую воротами автомойки. К ликвидации последствий привлечены 13 спасателей и 3 единицы техники", - добавили в ГСЧС.

По состоянию на сейчас работы по ликвидации последствий авиаударов завершены.