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В Запорожье раздался взрыв

Запорожье, Суббота 06 апреля 2024 12:33
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В Запорожье раздался взрыв Фото: в Запорожье 6 апреля прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье в субботу, 6 апреля, рогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ.

"В Запорожье раздался звук взрыва", - говорится в сообщении suspilne.media.

Чуть позже местные СМИ сообщили о повторном взрыве.

Воздушная тревога

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 12:10. Пока угроза действует, кроме Запорожской области, еще в 6 областях - в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики в части регионов.

"Харьковская, Донецкая, Днепропетровская области - угроза применения баллистического вооружения!" - рассказали военные.

Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-востоке и возможна угроза применения авиационных средств поражения.

Отбой в Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Запорожской областях был объявлен в 12:43.

Обстрел Запорожской области

Ранним утром 6 апреля сообщалось о взрывах в Запорожье. В Воздушных силах предупреждали об атаке "Калибрами", ракеты двигались на Николаев.

Как отметили в Силах обороны юга Украины, перед рассветом враг с южного направления ударил ракетами по Запорожью.

"Снова под ударом оказалась промышленность региона. Изуродованы производственные здания. Загорелся пожар. Предварительно, люди невредимы. Последствия атаки и тип ракет уточняются", - отметили военные.

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