В Запорожье раздался взрыв

В Запорожье в субботу, 6 апреля, рогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ.

"В Запорожье раздался звук взрыва", - говорится в сообщении suspilne.media.

Чуть позже местные СМИ сообщили о повторном взрыве.

Воздушная тревога

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 12:10. Пока угроза действует, кроме Запорожской области, еще в 6 областях - в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики в части регионов.

"Харьковская, Донецкая, Днепропетровская области - угроза применения баллистического вооружения!" - рассказали военные.

Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-востоке и возможна угроза применения авиационных средств поражения.

Отбой в Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Запорожской областях был объявлен в 12:43.