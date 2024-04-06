У Запоріжжі пролунав вибух

У Запоріжжі у суботу, 6 квітня, пролунав вибух. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ.

"У Запоріжжі пролунав звук вибуху", - йдеться у повідомленні suspilne.media.

Трохи згодом місцеві ЗМІ повідомили про повторний вибух.

Повітряна тривога

Повітряна тривога в Запорізькій області була оголошена о 12:10. Наразі загроза діє, окрім Запорізькій області, ще у 6 областях - у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

У Повітряних силах попередили про загрозу балістики в частині регіонів.

"Харківська, Донецька, Дніпропетровська області - загроза застосування балістичного озброєння!" - розповіли військові.

Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та можлива загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Відбій у Полтавській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Запорізькій областях було оголошено о 12:43.