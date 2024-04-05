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В Запорожье прогремели взрывы

Фото: в Запорожье раздался взрыв (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 5 апреля, в Запорожье был слышен звук взрыва. Незадолго до этого в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и заявление председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По данным местных жителей, вскоре после объявления воздушной тревоги в городе Запорожье раздался звук взрыва.

Глава ОВА в 15:18 сообщил, что в городе был слышен уже второй взрыв.

Отметим, что в нескольких регионах Украины из-за баллистики и Ту-22м3 объявлена воздушная тревога.

Удары россиян по Запорожью

Напомним, что ночью 28 марта в Запорожье прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Воздушные Силы сообщали о группе ударных беспилотников, направлявшихся в Запорожскую область.

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