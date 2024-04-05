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В Запоріжжі пролунали вибухи

Фото: в Запоріжжі пролунав вибух (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 квітня, в Запоріжжі було чути звук вибуху. Незадовго до цього в області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та заяву голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними місцевих жителів невдовзі після оголошення повітряної тривоги в місті Запоріжжя пролунав звук вибуху.

Глава ОВА о 15:18 повідомив, що в місті було чути вже другий вибух.

Зазначимо, що в кількох регіонах України через балістику та Ту-22м3 оголошено повітряну тривогу.

Удари росіян по Запоріжжю

Нагадаємо, що уночі 28 березня у Запоріжжі пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Повітряні Сили повідомляли про групу ударних безпілотників, що прямували до Запорізької області.

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