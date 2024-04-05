В ряде областей Украины тревога из-за баллистики и Ту-22м3
В большинстве регионов Украины сегодня, 5 апреля, была объявлена воздушная тревога. Причиной является активность российской стратегической авиации на юге Украины и угроза баллистических ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
По состоянию на 15:10 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.
Тревога связана с угрозой баллистического обстрела.
Воздушные силы также сообщают, что в акватории Черного моря замечен российский Ту-22м3. Эти самолеты могут запускать сверхзвуковые ракеты типа Х-22, которые украинская противовоздушная оборона еще ни разу не перехватила.
Такие ракеты неоднократно использовались для обстрелов мирных городов Украины. Они попадали по гражданской инфраструктуре, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители.
В частности, такая ракета попала в жилой дом в Днепре, в результате чего были сильны разрушения.
Более подробно о Ту-22м3 – в материале РБК-Украина .
Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Где объявлена тревога
Атака россиян в ночь с 4 на 5 апреля
Российские войска в ночь с 4 на 5 апреля атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами. Так поздно вечером стало известно о серии взрывов в Харькове.
Позже в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе дронов-камикадзе для южных регионов – Запорожской и Днепропетровской областей. Через некоторое время после отбоя тревог об угрозе "Шахедов" предупредили жителей Одесской области. Также спустя некоторое время в Одессе были слышны взрывы.
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