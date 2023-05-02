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В Запорожье прозвучал взрыв

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Запорожье, Вторник 02 мая 2023 15:38
В Запорожье прозвучал взрыв Фото: Взрыв (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 2 мая, в Запорожье раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Запорожье раздался взрыв", - говорится в сообщении.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал идти к ближайшим укрытиям и находиться там.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малышко также призвал людей находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Напомним, что из-за обстрела Гуляйполя Запорожской области в понедельник, 1 мая, ранения получили четыре человека.

Российские военные сегодня ночью, 2 мая, из артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.

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