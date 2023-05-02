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У Запоріжжі пролунав вибух

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Запоріжжя, Вівторок 02 травня 2023 15:38
У Запоріжжі пролунав вибух Фото: Вибух (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 2 травня, у Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Запоріжжі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав йти до найближчих укриттів та перебувати там.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малишко також закликав людей перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що через обстріл Гуляйполя Запорізької області у понеділок, 1 травня, поранення отримали чотири особи.

Російські військові сьогодні вночі, 2 травня, з артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

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