У Запоріжжі пролунав вибух
Фото: Вибух (GettyImages)
У вівторок, 2 травня, у Запоріжжі пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Запоріжжі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав йти до найближчих укриттів та перебувати там.
Голова Запорізької ОВА Юрій Малишко також закликав людей перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
Нагадаємо, що через обстріл Гуляйполя Запорізької області у понеділок, 1 травня, поранення отримали чотири особи.
Російські військові сьогодні вночі, 2 травня, з артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.
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