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Войска РФ ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь

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Никополь, Вторник 02 мая 2023 08:08
Войска РФ ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь Фото: войска РФ ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня ночью, 2 мая, из артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ночью агрессор обстрелял Никополь. Бил из тяжелой артиллерии. Прошло без погибших и пострадавших. В городе работают спасатели. Обследуют территорию и уточняют последствия атаки", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

Отметим, что в понедельник, 1 мая, российские войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате атаки пострадал частный дом.

Как сообщалось, российские военные ночью 1 мая выпустили по Днепропетровской области ракеты. Враг дважды за ночь атаковали Павлоград и Павлоградский район. Первоначально было известно о 25 пострадавших, трое из которых – дети.

Напомним, ночью на понедельник, 1 мая, во время вражеского ракетного удара по Украине ПВО сбило 8 крылатых ракет над Днепропетровской и Харьковской областями. Вероятно, это были Х-101/555.

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