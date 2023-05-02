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Обстрел Гуляйполя Запорожской области: количество раненых выросло

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Запорожье , Вторник 02 мая 2023 09:24
Обстрел Гуляйполя Запорожской области: количество раненых выросло Фото: из-за обстрела Гуляйполя Запорожской области 1 мая ранения получили 4 человека (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Гуляйполя Запорожской области в понедельник, 1 мая, ранения получили четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Ранения получили 4 человека. В Гуляйполе травмированы пожилые женщины 1938 и 1942 г.р., и мужчины 1972 г.р. и женщина 1973 г.р. Пострадавшим безотлагательно оказана вся необходимая помощь", - рассказал он.

По словам главы региона, за минувшие сутки враг совершил 56 обстрелов по 15 населенным пунктам: снова под авиаударами оказались Гуляйполе и Орехов, 51 артудар и три атаки БПЛА пришлись по прифронтовым селам.

Напомним, в понедельник, 1 мая, российские войска нанесли авиаудары по Гуляйполю Запорожской области. Изначально сообщалось о том, что в результате вражеских атак три человека получили ранения.

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