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В Запорожье раздались звуки взрывов: что известно

Вторник 08 июля 2025 23:46
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В Запорожье раздались звуки взрывов: что известно Фото: в городе были слышны звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 8 июля, в Запорожье раздались звуки взрывов. Военные предупреждали о скоростной цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Запоріжжя" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Запорожье раздались звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорилось в сообщении в 23:35.

Накануне военные писали, что восточнее города зафиксирована скоростная цель, курс - северный.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:46 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

В Запорожье раздались звуки взрывов: что известно

Обстрелы Запорожья

Напомним, что российские оккупанты регулярно обстреливают Запорожье, используя дроны и ракеты.

Так, в ночь на 6 июля город и район были атаковали беспилотниками. В результате атаки были повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах. Также частично было разрушено здание частного предприятия.

Также мы писали, что из-за атаки дронов утром, 7 июля, в Запорожье пострадали минимум 10 человек.

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