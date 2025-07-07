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Запорожье под атакой "Шахедов": есть разрушения, по меньшей мере 10 человек пострадали

Понедельник 07 июля 2025 10:35
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Запорожье под атакой "Шахедов": есть разрушения, по меньшей мере 10 человек пострадали Иллюстративное фото: в Запорожье прогремели взрывы на фоне атаки "Шахедов" 7 июля ( facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Кава

Российская армия утром понедельника, 7 июля, с помощью дронов атаковала город Запорожье и область. Уже известно о как минимум 10 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Около 10:00 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных дронов для города Запорожье и области. А уже в 10:20 местные власти сообщили, что из-за атаки дронов в Запорожье раздавались взрывы.

"Враг атакует Запорожье БпЛА. Предварительно есть разрушения и раненые. До отбоя будьте в безопасности", - предупредил Федоров.

Впоследствии он уточнил, что предварительно, по меньшей мере десять человек пострадали в результате атаки вражеских дронов на Запорожье.

"Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", - написал он.

В то же время стоит заметить, что одновременно с Запорожьем россияне "Шахедами" атакуют и город Харьков.

Ночная атака РФ по Украине

Этой ночью российская армия традиционно атаковала территорию Украины ударными дронами типа "Шахед". Под вражеским обстрелом были Харьков, Одесса и Киев.

В частности, в Киеве, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, но есть разрушения. А вот в Одессе жертвой удара стал один человек, также зафиксированы повреждения по городу.

А вот о последствиях атаки по Харькову - читайте в материале РБК-Украина.

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