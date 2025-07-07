Запорожье под атакой "Шахедов": есть разрушения, по меньшей мере 10 человек пострадали

Российская армия утром понедельника, 7 июля, с помощью дронов атаковала город Запорожье и область. Уже известно о как минимум 10 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова .

Около 10:00 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных дронов для города Запорожье и области. А уже в 10:20 местные власти сообщили, что из-за атаки дронов в Запорожье раздавались взрывы.

"Враг атакует Запорожье БпЛА. Предварительно есть разрушения и раненые. До отбоя будьте в безопасности", - предупредил Федоров.

Впоследствии он уточнил, что предварительно, по меньшей мере десять человек пострадали в результате атаки вражеских дронов на Запорожье.

"Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", - написал он.

В то же время стоит заметить, что одновременно с Запорожьем россияне "Шахедами" атакуют и город Харьков.