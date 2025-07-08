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У Запоріжжі пролунали звуки вибухів: що відомо

Вівторок 08 липня 2025 23:46
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У Запоріжжі пролунали звуки вибухів: що відомо Фото: у місті було чути звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 8 липня, у Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Військові попереджали про швидкісну ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Запоріжжя" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Запоріжжі пролунали звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні о 23:35.

Напередодні військові писали, що східніше міста зафіксовано швидкісну ціль, курс - північний.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:46 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Запоріжжі пролунали звуки вибухів: що відомо

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Запоріжжя, використовуючи дрони та ракети.

Так, у ніч на 6 липня місто та район були атаковані безпілотниками. Унаслідок атаки було пошкоджено складські приміщення та сільгосптехніку на фермерських господарствах. Також частково було зруйновано будівлю приватного підприємства.

Також ми писали, що через атаку дронів уранці, 7 липня, у Запоріжжі постраждали щонайменше 10 осіб.

Translated with DeepL.com (free version)

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