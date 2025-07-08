У Запоріжжі пролунали звуки вибухів: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Запоріжжя" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 23:46 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Запоріжжя, використовуючи дрони та ракети.

Так, у ніч на 6 липня місто та район були атаковані безпілотниками. Унаслідок атаки було пошкоджено складські приміщення та сільгосптехніку на фермерських господарствах. Також частково було зруйновано будівлю приватного підприємства.

Також ми писали, що через атаку дронів уранці, 7 липня, у Запоріжжі постраждали щонайменше 10 осіб.

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