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В Запорожье раздался взрыв, в регионе объявлена тревога

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Запорожье, Вторник 21 марта 2023 12:18
В Запорожье раздался взрыв, в регионе объявлена тревога Фото: в Запорожье сообщают о взрывах 21 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 21 марта, в Запорожье случился взрыв. В регионе на данный момент объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Запорожье раздался взрыв", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Волшебное, Ольговское, Новоандреевка, Новоданиловка, Малиновка, Красное, Плавни, Железнодорожное, Малая Токмачка, Белогорье, Преображенка, Зеленый Гай, Затишье, Каменское, Степное.

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