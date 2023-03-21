В Запорожье раздался взрыв, в регионе объявлена тревога

Фото: в Запорожье сообщают о взрывах 21 марта (GettyImages)

Во вторник, 21 марта, в Запорожье случился взрыв. В регионе на данный момент объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Запорожье раздался взрыв", - говорится в сообщении. Как сообщалось, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Волшебное, Ольговское, Новоандреевка, Новоданиловка, Малиновка, Красное, Плавни, Железнодорожное, Малая Токмачка, Белогорье, Преображенка, Зеленый Гай, Затишье, Каменское, Степное.