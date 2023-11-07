В Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Представители местной власти пока не подтверждают взрывы в Запорожье и не раскрывают подробностей.

Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Стоит заметить, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Запорожской и других областях, где объявлена тревога.

Обстрелы Запорожья и области

Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую область. Ее часть все еще остается под контролем российских солдат, что позволяет им использовать для обстрелов свою артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Недавно враг ударил по окрестностям Запорожья при помощи баллистической ракеты. В результате попадания были разрушения.

Также россияне атаковали одно из сел в Запорожской области, ракета попала по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.