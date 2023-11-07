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У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Запоріжжі сьогодні, 7 листопада, увечері місцеві мешканці почули звуки вибухів. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Представники місцевої влади поки що не підтверджують вибухи у Запоріжжі та не розкривають подробиць.

Місцевим жителям слід залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Варто зазначити, що Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в Запорізькій та інших областях, де оголошено тривогу.

Обстріли Запоріжжя та області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють Запорізьку область. Її частина все ще залишається під контролем російських солдатів, що дозволяє їм використовувати для обстрілу свою артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Нещодавно ворог ударив по околицях Запоріжжя за допомогою балістичної ракети. Внаслідок влучання були руйнування.

Також росіяни атакували одне з сіл у Запорізькій області, ракета влучила по скупченню військових 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади.

 

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