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В Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

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Запорожье, Воскресенье 13 ноября 2022 20:36
В Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Иллюстративное фото: в Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 13 ноября, в Запорожье прозвучали взрывы. В Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

Официальные источники пока не подтверждают информацию о взрывах в городе.

Жителям Запорожья и области необходимо оставаться в укрытиях. При этом проводить фото- и видеосъемку места происшествия запрещено.

Обновлено 20:52

По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, причиной взрывов, которые слышали жители города, была работа сил противовоздушной обороны.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на воскресенье, 13 ноября, российские оккупанты обстреляли одно из сел Запорожского района. Одна из выпущенных ракет, упала в одном из районов Запорожья.

Также мы писали, что в Запорожье 12 ноября проводили эвакуацию жителей Шевченковского района из-за удара российских оккупантов.

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