Одна из ракет упала в областном центре. Россия атаковала Запорожский район (фото)

В ночь на воскресенье, 13 ноября, российские оккупанты обстреляли одно из сел Запорожского района. Одна из выпущенных ракет, упала в одном из районов Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Специальные службы до сегодняшнего утра занимались обезвреживанием частей ракеты с кассетным боекомплектом, сбитой нашими воинами и упавшей в одном из районов Запорожья", - добавил Старух.

По его словам, повреждена линия электропередач, жилых домов, легковых автомобилей. К счастью, люди остались невредимыми.

"Враг продолжает терроризировать мирное население области ночными обстрелами В 2 часа ночи средствами РСЗО россияне обстреляли одно из сел Запорожского района", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Запорожье в результате ракетного удара 9 октября погибли 12 человек. Также известно о десятках пострадавших, в их числе дети.

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