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У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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Запоріжжя, Неділя 13 листопада 2022 20:36
У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги Ілюстративне фото: у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 13 листопада, у Запоріжжі пролунали вибухи. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Офіційні джерела поки що не підтверджують інформацію про вибухи у місті.

Жителям Запоріжжя та області необхідно залишатися у укриттях. При цьому проводити фото- та відеозйомку місця події заборонено.

Оновлено 20:52

За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, причиною вибухів, які чули жителі міста, була робота сил протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч на неділю, 13 листопада, російські окупанти обстріляли одне з сіл Запорізького району. Одна з випущених ракет упала в одному з районів Запоріжжя.

Також ми писали, що у Запоріжжі 12 листопада проводили евакуацію мешканців Шевченківського району через удар російських окупантів.

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