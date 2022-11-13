У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У неділю, 13 листопада, у Запоріжжі пролунали вибухи. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал .

За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва , причиною вибухів, які чули жителі міста, була робота сил протиповітряної оборони.

Жителям Запоріжжя та області необхідно залишатися у укриттях. При цьому проводити фото- та відеозйомку місця події заборонено.

Офіційні джерела поки що не підтверджують інформацію про вибухи у місті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч на неділю, 13 листопада, російські окупанти обстріляли одне з сіл Запорізького району. Одна з випущених ракет упала в одному з районів Запоріжжя.

Також ми писали, що у Запоріжжі 12 листопада проводили евакуацію мешканців Шевченківського району через удар російських окупантів.

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