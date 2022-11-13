У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги
У неділю, 13 листопада, у Запоріжжі пролунали вибухи. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Офіційні джерела поки що не підтверджують інформацію про вибухи у місті.
Жителям Запоріжжя та області необхідно залишатися у укриттях. При цьому проводити фото- та відеозйомку місця події заборонено.
Оновлено 20:52
За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, причиною вибухів, які чули жителі міста, була робота сил протиповітряної оборони.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч на неділю, 13 листопада, російські окупанти обстріляли одне з сіл Запорізького району. Одна з випущених ракет упала в одному з районів Запоріжжя.
Також ми писали, що у Запоріжжі 12 листопада проводили евакуацію мешканців Шевченківського району через удар російських окупантів.
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