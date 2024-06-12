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Россияне ударили по Запорожью: в ОВА рассказали о последствиях

Запорожье, Среда 12 июня 2024 15:16
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Россияне ударили по Запорожью: в ОВА рассказали о последствиях Фото: оккупанты обстреляли Запорожье 12 июня (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска ударили по Запорожью 12 июня. Есть "прилет" в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Враг попал в один из объектов критической инфраструктуры. Есть повреждения", - говорится в сообщении.

К счастью, по его данным, обошлось без пострадавших.

Взрывы в Запорожье

Около 12:49 в Запорожье прогремел взрыв. Отметим, что оккупанты не впервые обстреливают областной центр.

Например, во время массированной атаки РФ, в Запорожье 22 марта прогремели 12 взрывов. Были ранены люди, семь домов разрушены, десятки повреждены. В частности, тогда ограничивали движение по дамбе Днепровской ГЭС.

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