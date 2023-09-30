ua en ru
Сб, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Винницкой области: есть попадание в объект инфраструктуры

Винницкая область, Суббота 30 сентября 2023 02:23
UA EN RU
Обстрел Винницкой области: есть попадание в объект инфраструктуры Фото: последствия атаки на Винницкую область ночью 30 сентября (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия сегодня ночью, 30 сентября, нанесла удары с воздуха по Винницкой области. Есть попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram.

Российские войска обстреляли Винницкую область. Воздушные силы ВСУ сообщали о "Шахедах" на территории региона.

В областной военной администрации сообщили о попадании в объект инфраструктуры.

Также о "прилетах" заявили в Калиновском городском совете.

Атаки дронов по Украине

Российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед" и ракет.

Сегодня ночью, 30 сентября из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников в ряде областей была объявлена воздушная тревога. В Винницкой области раздалось несколько взрывов, работали силы противовоздушной обороны.

Также РФ атаковала Украину 28 сентября. Тогда оккупанты использовали 44 беспилотника, 34 из которых удалось сбить силам ПВО. Вражеские дроны фиксировали еще в Одесской и Николаевской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Винницкая область атака дронов
NEWS
Освобождение всей территории Украины. Данилов раскрыл "небольшую тайну"
Освобождение всей территории Украины. Данилов раскрыл "небольшую тайну"
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых