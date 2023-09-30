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Ночная атака на Украину: противовоздушная оборона уничтожила 30 вражеских БПЛА

Суббота 30 сентября 2023 09:49
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Ночная атака на Украину: противовоздушная оборона уничтожила 30 вражеских БПЛА Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 30 сентября, во время массированных ударов по территории Украины, противовоздушная оборона уничтожила 30 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.

Отмечается, что российские террористы запустили беспилотники с южного направления - мыс Чауда\ТОТ Крым.

Всего было зафиксировано около 40 БпЛА.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 30 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей", - пишет пресс-служба.

Как пишут Силы обороны юга, "шахеды" были направлены преимущественно по южным регионам. Противовоздушная оборона уничтожила:

  • 20 БпЛА в Винницкой области;
  • 6 БпЛА в Одесской области;
  • 4 БпЛА в Николаевской области.

"Из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины вспыхнул мощный пожар. Для обеспечения безопасности гражданского населения от распространения огня, местные власти оперативно провели подготовительные мероприятия для эвакуации", - написал глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Информации о пострадавших не поступало.

Атаки дронов по Украине

Российские террористы регулярно пытаются атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе, а также ракет.

В ночь на 30 сентября из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА в ряде областей было объявлено о воздушной тревоге. Позже в Винницкой области раздалось несколько взрывов - работали силы противовоздушной обороны.

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