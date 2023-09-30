Ночная атака на Украину: противовоздушная оборона уничтожила 30 вражеских БПЛА
В ночь на 30 сентября, во время массированных ударов по территории Украины, противовоздушная оборона уничтожила 30 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.
Отмечается, что российские террористы запустили беспилотники с южного направления - мыс Чауда\ТОТ Крым.
Всего было зафиксировано около 40 БпЛА.
"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 30 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей", - пишет пресс-служба.
Как пишут Силы обороны юга, "шахеды" были направлены преимущественно по южным регионам. Противовоздушная оборона уничтожила:
- 20 БпЛА в Винницкой области;
- 6 БпЛА в Одесской области;
- 4 БпЛА в Николаевской области.
"Из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины вспыхнул мощный пожар. Для обеспечения безопасности гражданского населения от распространения огня, местные власти оперативно провели подготовительные мероприятия для эвакуации", - написал глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.
Информации о пострадавших не поступало.
Атаки дронов по Украине
Российские террористы регулярно пытаются атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе, а также ракет.
В ночь на 30 сентября из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА в ряде областей было объявлено о воздушной тревоге. Позже в Винницкой области раздалось несколько взрывов - работали силы противовоздушной обороны.
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