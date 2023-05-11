Силы ПВО сбили "Шахед" в районе Запорожья
Украинские военные этой ночью сбили ударный дрон окупантов в районе Запорожья. Бойцы "приземлили" иранский "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".
"Ночью подразделением Воздушного командования "Восток" в районе города Запорожья был уничтожен один БПЛА типа "Шахед-136". Держим строй!" - говорится в сообщении.
Обстрел Запорожской области в сутки
Отметим, что Запорожская область за прошедшие сутки также подверглась и атаке кассетными боеприпасами.
Враг их применил при обстреле Малокатериновки. Из-за чего пострадали 8 человек, из них трое - прибывшие по вызову работники скорой помощи.
Всего после 70 обстрелов области зафиксировано более трех десятков разрушений в 20 населенных пунктах.
Напомним, что украинские военные сбили вражеский беспилотник и в небе над Днепропетровской областью.
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