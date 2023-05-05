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В Запорожье раздались взрывы

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Пятница 05 мая 2023 20:35
В Запорожье раздались взрывы Фото: в Запорожье раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В пятницу вечером, 5 мая, в Запорожье раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что в настоящее время в области объявлена воздушная тревога. Всем рекомендуется находиться в укрытиях.

Официальной информации о взрывах пока нет.

Напомним, за минувшие сутки РФ увеличила обстрелы Запорожской области вдвое. Областной центр оккупанты атаковали ракетой С-300.

Также мы писали, что российские войска в ночь на 3 мая атаковали частные дома в Запорожье. Армия РФ выпустила по городу ракету.

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