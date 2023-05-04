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За сутки РФ увеличила обстрелы Запорожской области вдвое, - ОВА

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Запорожье , Четверг 04 мая 2023 11:59
За сутки РФ увеличила обстрелы Запорожской области вдвое, - ОВА Фото: за сутки РФ увеличила обстрелы Запорожской области вдвое (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки РФ увеличила обстрелы Запорожской области вдвое. Областной центр оккупанты атаковали ракетой С-300.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телеканала "Мы - Украина".

"Враг за сутки обстрелял почти вдвое больше, чем в прошлую. Это более 112 ударов - авиационных, артиллерийских. А ночью нанес удар с ракеты С-300 по самому городу Запорожья", - рассказал он.

По его данным, обошлось без жертв, только пострадала гражданская инфраструктура.

Всего за сутки под ударами врага находились 20 населенных пунктов области, которые выдержали один ракетный удар, 3 авиационных, 5 атак с БПЛА, один из РСЗО и 101 артобстрел.

"Бил враг по гражданской инфраструктуре: жилым домам, объектам жизнеобеспечения, социальным учреждениям. В больнице находится мужчина 1951 г.р., получивший ранения во время атаки на Степногорск", - добавил Малашко в своем Telegram-канале.

Напомним, в четверг, 4 мая, в Запорожье раздался взрыв. Затем стало известно о повторных взрывах.

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