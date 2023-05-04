За сутки РФ увеличила обстрелы Запорожской области вдвое, - ОВА

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телеканала "Мы - Украина".

"Враг за сутки обстрелял почти вдвое больше, чем в прошлую. Это более 112 ударов - авиационных, артиллерийских. А ночью нанес удар с ракеты С-300 по самому городу Запорожья", - рассказал он.

По его данным, обошлось без жертв, только пострадала гражданская инфраструктура.

Всего за сутки под ударами врага находились 20 населенных пунктов области, которые выдержали один ракетный удар, 3 авиационных, 5 атак с БПЛА, один из РСЗО и 101 артобстрел.

"Бил враг по гражданской инфраструктуре: жилым домам, объектам жизнеобеспечения, социальным учреждениям. В больнице находится мужчина 1951 г.р., получивший ранения во время атаки на Степногорск", - добавил Малашко в своем Telegram-канале.