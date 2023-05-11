В Краматорске раздались взрывы
Фото: в Краматорске раздались взрывы (GettyImages)
В ночь на 11 мая в Краматорске Донецкой области раздались взрывы.
Об этом сообщает собственный корреспондент РБК-Украина .
Отмечается, что взрыв прогремел около 00:10. Затем в регионе объявили воздушную тревогу. Жителям рекомендуется находиться в укрытиях.
Напомним, ночью 8 мая российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. Промышленная зона была атакована шестью ракетами.
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