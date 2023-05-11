В Краматорске раздались взрывы

В ночь на 11 мая в Краматорске Донецкой области раздались взрывы.

Об этом сообщает собственный корреспондент РБК-Украина .

Отмечается, что взрыв прогремел около 00:10. Затем в регионе объявили воздушную тревогу. Жителям рекомендуется находиться в укрытиях.