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В Краматорске раздались взрывы

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Четверг 11 мая 2023 00:17
В Краматорске раздались взрывы Фото: в Краматорске раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 11 мая в Краматорске Донецкой области раздались взрывы.

Об этом сообщает собственный корреспондент РБК-Украина .

Отмечается, что взрыв прогремел около 00:10. Затем в регионе объявили воздушную тревогу. Жителям рекомендуется находиться в укрытиях.

Напомним, ночью 8 мая российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. Промышленная зона была атакована шестью ракетами.

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