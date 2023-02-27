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В Запорожье прозвучали взрывы

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Понедельник 27 февраля 2023 01:27
В Запорожье прозвучали взрывы Фото: в Запорожье прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Запорожье сегодня ночью, 27 февраля, были слышны взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

В Запорожской ОВА призвали не распространять фото и видео, чтобы не информировать врага о результатах их работы в Запорожской области. Также жителей региона призвали до окончания воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Ранее сообщалось, что 25 февраля россияне нанесли 187 ударов, из них - 167 из артиллерийских установок по Запорожской области за последние два дня.

Напомним, что в пятницу, 24 февраля, российские военные обстреляли село Таврическое в Запорожской области. В результате вражеских ударов пострадали частные дома.

Россияне начали использовать местную инфраструктуру Запорожской области в собственных целях, в том числе и в целях собственного обогащения.

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